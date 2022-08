Fabian Ruiz ateron nesër në Paris, pritet kompletimi i transferimit PSG do të përforcohet me një tjetër mesfushor. Ylli spanjoll i Napolit, Fabian Ruiz do t’i bashkohet skuadrës së PSG, bëjnë të ditur raportime të ‘Le Parisien’, transmeton lajmi.net. Ruiz tash e sa javë lidhet me një kalim të mundshëm te PSG dhe ai nesër do të jetë në Francë për të mbyllur marrëveshjen. Thuhet…