FA Cup, formacionet zyrtare: Man City – Arsenal

Sonte me fillim nga ora 21:00 stadiumi “Etihad” do të jetë nikoqir i super përballjes mes Manchester Cityt dhe Arsenalit, e vlefshme kjo për 1/16-ën e finales së FA Cup.

Të dy skuadrat regjistruan fitore në ndeshjet e fundit, ku City e mposhti Wolves me rezultat bindës 3:0, kurse Arsenali e mposhti 3:2 Manchester Unitedin, raporton lajmi.net.

Takimi i fundit mes këtyre dy skuadrave daton në muajin janar të vitit të kaluar, ku asokohe City shënoi fitore si mysafirë me rezultat të ngushtë 2:1.

Sa i përket ndeshjes së sotme, shqetësimi i vetëm për ekipi e Pep Guardiolës do të jetë Phil Foden, i cili mbetet të shihet nëse do të luaj sot për shkak të një lëndimi të vogël, kurse për Mikel Artetën mungojnë Reiss Nelson, Gabriel Jesus, Cedric Soares dhe Mohamed Elneny.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare:

Man City:

Arsenal:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🧤 Turner between the sticks

💪 Tierney at the back

🪄 Trossard in attack

✊ Let’s do this – together! pic.twitter.com/k1paQXlBfY

— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2023