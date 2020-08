F1, British GP: Hamilton niset në ‘pole-position’ – kjo është ora kur fillon gara e madhe e Silverstone

Garat e Formula 1 do të vazhdojnë me Grand Prixin e radhës, atë që zhvillohet në Britaninë e Madhe, në pistën e Silverstone, shkruan lajmi.net.

Në garën e sotme, në ‘pole-position’ qëndron kampioni në fuqi, Lewis Hamilton.

Nga pozita e dytë niset Valtteri Bottas, kurse podiumin e kompleton piloti holandez i Red Bull, Max Verstappen.

Gara do të fillojë në ora 15:10 sipas kohës sonë lokale.

Around the world, around the world…

Lights out in different corners of the globe – don't miss it!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/zz9amtGXjo

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020