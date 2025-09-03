F-16 mbi Shtëpinë e Bardhë, Trump vlerëson Presidentin polak dhe i bën një ofertë
Bota
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, planifikon të flasë me Presidentin rus Vladimir Putin në ditët në vijim për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. “Do të flas me të në ditët në vijim dhe pastaj do të di saktësisht se çfarë po ndodh”, tha Trump.
Që nga takimi i tij me Putinin muajin e kaluar në Alaska, Trump ka bërë pak përparim drejt qëllimit të tij për një armëpushim, shkruan A2.
Trump i bëri këto komente gjatë një takimi me Presidentin e ri polak, Karol Nawrocki, në Shtëpinë e Bardhë. 42-vjeçari u prit nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të mërkurën me një përgëzim të ngrohtë. Nawrocki po bën “një punë vërtet fantastike”, tha presidenti i SHBA-së.
Më pas, të dy krerët e shteteve panë krah për krah avionët ushtarakë amerikanë që fluturonin mbi selinë e qeverisë në Uashington. Avionët luftarakë F-16 fluturuan në një formacion me një boshllëk në kujtim të pilotit luftarak polak Maciej Krakowian, avioni i të cilit u rrëzua në Poloni më 28 gusht.
Për Nawrockin, udhëtimi në kryeqytetin e SHBA-së është udhëtimi i tij i parë jashtë vendit që nga marrja e detyrës në gusht. Trump mbështeti historianin dhe ish-boksierin amator gjatë fushatës zgjedhore. Kandidatura e Nawrockit u mbështet nga partia konservatore e krahut të djathtë PiS. Ai shpreson të thellojë më tej marrëdhënien e tij me Trumpin në Uashington. Ai dëshiron të avokojë, për shembull, që SHBA-të të mbajnë një prani të fortë ushtarake në Poloni.
Polonia është e shqetësuar për angazhimin afatgjatë të Trump për të ruajtur një prani të fortë të trupave amerikane në Evropë në dritën e luftës në Ukrainën fqinje. Sipas Pentagonit, rreth 8,200 trupa amerikane janë aktualisht të stacionuara në Poloni.
Megjithatë, Trump shprehu gatishmërinë e tij për të rritur kontingjentin e ushtarëve amerikanë në Poloni. Ai e siguroi mysafirin e tij se trupat amerikane do të qëndronin atje. Ai gjithashtu deklaroi se ishte i përgatitur të dërgonte më shumë ushtarë nëse Polonia dëshironte. SHBA-të do ta ndihmonin Poloninë të mbronte veten.
Një tërheqje e mundshme e trupave amerikane nga Evropa ka qenë një temë e përsëritur që nga fillimi i presidencës së Trump. Ai ka kërcënuar vazhdimisht të tërheqë trupat amerikane dhe ka akuzuar shtetet evropiane se po bëjnë shumë pak për mbrojtjen e tyre.