Everton ‘po ia vjedh’ Brojan skuadrës së West Ham

Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Armando Broja është në radarin e disa skuadrave angleze.

West Ham shihet si skuadra favorite për të transferuar yllin shqiptar, megjithatë, ‘Guardian’ sheh edhe një skenar tjetër të mundshëm, përcjell lajmi.net.

Sipas raportimeve të mediumit anglez, Everton mund t’i bëjnë Chelseat një ofertë për të rivalizuar West Ham.

West Ham ka bërë tashmë një ofertë prej 30 milionë euro dhe Chelsea e ka parasysh atë ofertë.

Megjithatë, ‘Toffees’ janë të gatshëm të paguajnë më shumë dhe ‘Blutë’ nuk do ta kishin problem një marrëveshje me Everton, para asaj me West Ham. /Lajmi.net/