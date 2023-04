Europa kërcënohet me “kaos” total, ka mbërritur një paralajmërim

Thatësirat dhe valët e të nxehtit po shkaktojnë një ndryshim të madh në pyjet e Evropës.

Me pak borë në Alpe, temperatura të larta për këtë periudhë të vitit dhe mungesë të gjerë të shiut, shkencëtarët shqetësohen se Evropa mund të jetë e thatë për të dytën verë radhazi.

Pyjet evropiane marrin ngjyrë kafe gjatë muajve të verës për shkak të thatësirës dhe valëve të të nxehtit.

Vitin e kaluar, sipas një studimi të ri, 37 për qind e pyjeve të Mesdheut dhe të Evropës Qendrore u prekën.

Studiuesit nga ETH Cyrihu dhe Instituti Federal Zviceran për Kërkimin e Pyjeve, Borës dhe Peizazhit (WSL) e kanë hetuar këtë fenomen për 21 vitet e fundit.

Rezultatet e publikuara në revistën “Biogeonauke”, tregojnë se “pyjet kafe verore” po përhapen në të gjithë Evropën.

Problemet po shtohen

Edhe pse thatësira luajti një rol qendror në këtë, efektet e saj nuk ishin të menjëhershme. Periudhat e shpeshta të temperaturave të larta për të paktën dy vjet në zonat e buta patën gjithashtu një ndikim të rëndësishëm.

Mesdheu ka vuajtur nga errësimi i pyjeve verore që nga fillimi i viteve 2000 dhe në vitet e fundit problemi është përhapur në pyjet e buta në Evropën Qendrore. Pas verës më të nxehtë të regjistruar në vitin 2022, Evropa përjetoi errësimin më të gjerë të regjistruar, me më shumë se një të tretën e pyjeve të prekura në ato rajone.

Zvogëlimi i gjelbërimit është një shenjë e reduktimit të vitalitetit dhe rritjes së stresit në pyje.

Një thatësirë ​​e re?

Dhe Evropa kërcënohet nga një verë tjetër jashtëzakonisht e thatë. Shkencëtarët paralajmërojnë se Evropa mund të përballet me thatësira si ato që goditën kontinentin verën e kaluar.

Në një raport të posaçëm për thatësirën në Evropë në mars, Observatori Evropian i Thatësirës (EDO) paralajmëroi se kushtet në fund të dimrit ishin të ngjashme me ato të së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.

Verën e kaluar, thatësira ekstreme goditi zonat në të gjithë kontinentin, me lumenjtë në Gjermani që u tkurrën për shkak të motit të thatë, zjarret që shkatërruan pjesë të Spanjës, rezervuarët e hidrocentraleve të Italisë u dobësuan dhe të korrat e Francës u thanë.

Pas një sezoni të dobët dimëror në Alpe, i cili pa disa hotele të mbyllura dhe makinat e borës punonin pothuajse pa ndërprerje, organi i thatësirës i Bashkimit Evropian tha se tani ekzistonte një “rrezik i lartë” i mungesës së ujit këtë pranverë.

“Pranvera do të jetë më e ngrohtë se mesatarja”

Moti i thatë nuk është kufizuar vetëm në male, por ka prekur pjesën më të madhe të kontinentit këtë dimër, me shenja thatësire që tashmë janë përhapur në zonat e Francës, Spanjës dhe Italisë veriore, sipas Observatorit Evropian të Thatësirës (EDO).

“Disa pjesë të Evropës nuk janë rikuperuar plotësisht nga thatësira e vitit të kaluar dhe një rihyrje ose vazhdimi i kushteve të tilla mund të intensifikojë ndikimin dhe të ketë një efekt kaskadues,” paralajmëroi Andrea Toretti, shkencëtar i lartë në EDO.

Pranvera e Evropës parashikohet të jetë më e ngrohtë se mesatarja, që do të thotë se nevojiten plane të përshtatshme të përdorimit të ujit që kontinenti të përballet me një sezon me rrezik të lartë.

Bora në Alpe është shumë nën mesataren

Sasia e ujit të ngrirë në Alpe tani është edhe më e ulët se në këtë kohë të vitit të kaluar, tha EDO, që do të thotë një rënie “serioze” e sasisë së ujit që do të rrjedhë në lumenjtë e afërt kur bora të shkrihet.

Sasia e borës këtë vit është më e pakta që nga viti 2011 në Itali, dhe në Zvicër edhe që nga viti 1998, dhe shkencëtarët janë të shqetësuar se thatësira e shkaktuar nga kriza klimatike po godet më fort dhe më shpejt se sa parashikuan.

“Vetëm disa vite më parë, ne vlerësuam se thatësira ekstreme e përsëritur, si ajo që pamë vitin e kaluar, do të bëhej e zakonshme nga mesi i shekullit sipas skenarëve më pesimistë”, tha Toretti, duke shtuar se duket se tashmë po i afrohemi kësaj për shkak të thatësirave që kanë qenë në vitin 2018, më pas në 2022 dhe përsëri këtë vit. /Lajmi.net/