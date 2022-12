Eurodeputetja gjermane ia bën të qartë Kosovës: Anëtarësimi në BE varet nga dialogu me Serbinë Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon, ka deklaruar se aplikimi i Kosovës për anëtarësim në BE është hap i rëndësishëm, por se integrimi në familjen e madhe evropiane varet edhe nga procesi i dialogut me Serbinë. Ajo në një postim në Twitter ka shkruar se është thelbësore që gjithë Ballkani Perëndimor të…