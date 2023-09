Eurodeputetja gjermane i drejtohet BE-së me pamjet e terroristëve serb: Kur do t’i sanksioni këta njerëz

Ajo e ka pyetru BE-në se kur do të sanksionohet këta terroristë.

Von Cramon e ka bërë këtë pyetje duke shpërndarë videon ku shihen terroristët përgjegjës për sulmin e së dielës.

“Kur do të fillojë sanksionimi i këtyre njerëzve këtu? Ngrirja e aseteve, e llogarive bankare dhe parandalimi i tyre (dhe i disa kriminelëve të tjerë) për të udhëtuar në shtete e BE-së? Kjo do të ishte së paku sa për fillim (siç kishte bërë ShBA-ja disa kohë më parë)?”, ka shkruar von Cramon në Twitter.

When do finally start sanctioning these guys here? Freezing assets, bank accounts and prevent them (there are a couple of other criminals) from traveling to 🇪🇺 countries? This would be at least a start (like the US did some time ago).@JosepBorrellF @vonderleyen @OliverVarhelyi https://t.co/rH0mIgY4Ao

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) September 26, 2023