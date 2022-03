Eurodeputetja franceze: Serbia dha mesazh të rrezikshëm që s’i vendosi sanksione Rusisë

“Është e papranueshme që presidenti Vuçiq të vazhdojë të përkëdhel Rusinë, ndërkohë që merr fondet e BE-së si pjesë e procesit të anëtarësimit. Qeveria e Serbisë ka dërguar një mesazh të rrezikshëm duke mos u rreshtuar me sanksionet e BE-së kundër Rusisë”.

Megjithatë ajo theksoi se e dinë që shumica e serbëve janë kundër luftës dhe se shumë tashmë kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër pushtimit të Ukrainës, duke shpërndarë një lajm të një proteste kundër luftës në Ukrainë.

Gjithashtu, eurodeputetja tha se para zgjedhjeve të 3 prillit, nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme për Vuçiçin të përafrohet me vlerat e BE-së për demokracinë dhe të drejtat e njeriut.

“Së bashku me kolegët e mi të partisë, ne u bëjmë thirrje autoriteteve serbe që ta bëjnë të qartë pozicionin e tyre ndaj Rusisë tani”, ka shkruar ajo.

It is unacceptable that President Vučić continues to pander to Russia, while receiving EU funds as part of the accession process.

Pro-Russia voices are particularly vocal right now in Serbia. This is a big concern.

