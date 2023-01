Eurodeputeti Mandl: Plani franko-gjerman do të kishte kuptim vetëm nëse përfundon me njohje Eurodeputeti austriak, Lukas Mandl, këtë vikend ka qëndruar në Prishtinë. Politikani nga Austria ka folur për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Mandl e sheh si bazë të mirë planin franko-gjerman, megjithatë thotë se ky proces do të kishte kuptim vetëm nëse do të përfundonte me njohje reciproke. “Është shumë mirë që po diskutohet…