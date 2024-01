Eurodeputeti holandez: Pas liberalizimit, rradha për aplikimin e Kosovës për statusin e vendit kandidat për në Evropë

Ai ka thënë se hapi i radhës i Bashkimit Evropian në raport me Kosovën pas liberalizimit të vizave duhet të jetë procesimi tutje i aplikimit të anëtarësimit të Kosovës në Union.

“Pas vonesave krejtësisht të panevojshme që nga sot ka hyrë në fuqi udhëtimi pa viza në BE për të gjithë qytetarët e Kosovës. Hapi i radhës: procesimi i aplikimit të Kosovës për statusin e kandidatit në Evropë”, ka shkruar Reuten.

Theksojmë se Kosovarët tanimë do të mund të udhëtojnë pa viza në 27 shtete të zonës Schengen.

Një vit më parë, Kosova dorëzoi zyrtarisht dokumentet e nevojshme për aplikim për anëtarësim në Union.

At last! After years of utterly unnecessary delay as of today visa free travel to the EU for all citizens of Kosovo is effective! 🙌

Next: processing the application for candidate status. Kosovo is Europe 🇪🇺🤝🇽🇰 #PaViza https://t.co/UcHCSv28hl

