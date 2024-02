Eurodeputeti gjerman: Me marrjen e Vuçiq në pozicione të tilla, shancet për ta futur Serbinë në BE janë zero

Bütikofer ka deklaruar se sipas tij, Vuçiq luan rolin e tij të preferuar si person ndaj regjimeve diktatoriale.

“Me marrjen e tij në pozicione të tilla, unë mund të parashikoj në më pak se pesë sekonda se cilat janë shanset e tij për ta futur Serbinë në BE: Zero”, ka thënë ai përmes një postimi në ‘X’.

Here is @avucic playing his favorite role as sycophant to dictatorial regimes. With him taking such positions, I can predict in less than 5 seconds what his chances are of getting #Serbia into the #EU: Zero. Null. Nada. #SimpleAndClear https://t.co/V6jekuWcZl

— Reinhard Bütikofer (@bueti) February 26, 2024