Eurodeputeti bullgar: Kosova është shtet, Vuçiqi shovinist si Putini

Ai theksoi se veprimet shoviniste të Aleksander Vuçiqit i ngjajnë atyre të presidentit të Rusisë,Vladimir Putinit.

Dzhambaski shtoi se nuk duhet lejuar përshkallëzimi i situatës dhe hapja e një fronti në Ballkanin Perëndimor.

#Kosovo is a sovereign state and #Serbia must respect that. Vucic’s chauvinism resembles #Putin‘s actions, but we must not allow an escalation of the conflict and the opening of a front in the #WesternBalkans. https://t.co/sMncKMc7W1

— Джамбазки (@djambazki) January 10, 2023