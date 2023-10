Eurodeputeti austriak: Vuçiq do përshkallëzim Eurodeputeti austriak Lukas Mandl, ka kritikuar Përfaqësuesin e Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme, Josep Borrell bashkë me anëtarët e tjerë të Komisionit, të cilët nuk morën pjesë në seancën e sotme në Parlamentin Evropian. Sipas Mandl, Komisioni ka dështuar me politikën e vetë në Ballkanin Perëndimor. “Komisioni nuk duhet t’i kthehet punës së…