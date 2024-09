Eurodeputeti austriak: Vetëm me ndryshimin e rrethanave politike në BE është i mundur një kompromis për Kosovën Shefi i delegacionit të Partisë së Lirisë së Austrisë (FPO) në Parlamentin Evropian, Harald Vilimski, tha se është i mundur një kompromis për çështjen e Kosovës, por se është e nevojshme të ndryshohen rrethanat politike në BE si dhe situatën në SHBA. “Unë besoj se mund të arrihet një kompromis, por rrethanat politike duhet të…