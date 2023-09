Eurodeputeti austriak: Të shtyhet liberalizimi i vizave për Kosovën, do të thoshte gabim historik Eurodeputeti austriak, Lukas Mandl e ka mbështetur deklaratën e raportueses për Kosovën në Parlamentin evropian, Viola von Cramon, se liberalizimi i vizave për Kosovën nuk duhet të lidhet me procesin e dialogur me Serbinë. Mandl ka shkruar në Twitter se do të ishte gabim historik nëse shtyhet liberalizimi i vizave për Kosovën. “Jam i lumtur…