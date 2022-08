Eurodeputeti austriak reagon pasi Brukseli i referohet Kurtit si “lider i opozitës”

Një huqje e këtillë ka marrë vëmendjen edhe të eurodeputetit austriak, Lukas Mandl, duke kërkuar sqarim nga diplomatët e BE-së.

“Ndoshta mund të kërkoj një sqarim për çështjen që gazetarja ka ngritur”, ka shkruar Mandl në postimin e gazetares austriake Franziska Tschinderle, duke iu drejtuar Von Der Leyen-it, Birellit, Varhelyit dhe Miroslav Lajçak.

@vonderleyen, @JosepBorrellF, @OliverVarhelyi, @MiroslavLajcak, May I ask you for clarification on the matter the journalist @tschinderle has just raised? Faleminderit! Hvala! Thank you! Danke! Merci! https://t.co/KFF3EQawmD

— Lukas Mandl (@lukasmandl) August 18, 2022