Euro 2024/ Kosova përballet me Bosnjë-Hercegovinën në dy ndeshje radhazi Selektori i Kombëtares së Kosovës në Hendboll, Bujar Qerimi ka shpallur të martën listën me emrat e hendbollistëve në të cilët llogarit për dy ndeshjet me Bosnjë-Hercegovinën. Kombëtarja jonë e pret Bosnjë-Hercegovinën më 8 mars në Prishtinë, ndërsa ndeshja tjetër me boshnjakët është më 12 mars në Tuzlla. Kosova e Bosnjë-Hercegovina janë në Grupin 7…