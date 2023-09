“Euro 2024”: Belgjika vazhdon me fitore, mposht Azerbajxhanin Përfaqësuesja e Belgjikës ka vazhduar me fitore në fushatë kualifikuese për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. Belgët kanë fituar nga Azerbajxhanit me rezultat 1:0. Golin e vetëm dhe të fitores për “Djajtë e Kuq” e realizoi Yannick Carrasco (38’). Belgjika pas kësaj fitore ka 10 pikë dhe prin në Grupin F, por me pikë të njëjta…