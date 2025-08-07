Euractiv: Një zyrtar i lartë i BE-së na tha se dhuna policore në Kosovë është endemike

Media evropiane “Euractiv” ka shkruar për akuza të rritjes së dhunës policore në Kosovë, për çka tha se Policia e Kosovës është nën vëzhgim të hollë nga Bashkimi Evropian. “Euractiv” citon edhe një zyrtar të lartë të BE-së që dhuna policore në Kosovë është bërë “endemike”. “Akuzat në rritje për abuzim, tensionet etnike dhe shqyrtimi nga BE…

Lajme

07/08/2025 12:27

Media evropiane “Euractiv” ka shkruar për akuza të rritjes së dhunës policore në Kosovë, për çka tha se Policia e Kosovës është nën vëzhgim të hollë nga Bashkimi Evropian.

“Euractiv” citon edhe një zyrtar të lartë të BE-së që dhuna policore në Kosovë është bërë “endemike”.

“Akuzat në rritje për abuzim, tensionet etnike dhe shqyrtimi nga BE po e vënë në provë forcën policore të Kosovës – dhe perspektivat e saj të anëtarësimit”, thuhet në artikull.

“Besimi publik në policinë e Kosovës po bie, veçanërisht në mesin e popullsisë serbe. Një anketë e vitit 2021 zbuloi se 77% e besimit të shqiptarëve etnikë i besonin policisë, krahasuar me vetëm 14% të serbëve”, thuhet më tej.

“Një studim i vitit 2024 zbuloi se vetëm 1% e serbëve mbështetën rritjen e pranisë policore, ndërsa 35% thanë se kjo i bëri të ndihen më pak të sigurt dhe 57% nuk ishin të sigurt për ndjenjën e tyre të sigurisë. Në të kundërt, 93% e shqiptarëve etnikë e mbështetën vendimin dhe 85% thanë se kjo i bëri të ndihen më të sigurt”, shkruhet më tej.

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2025

Gucati: Mesazhi i protestës sonë është i qartë, do të dëgjohet...

Lajme të fundit

Gucati: Mesazhi i protestës sonë është i qartë,...

Sopa: Gjykata Speciale ka devijuar misionin – protesta...

A rrezikon Kosova ndërhyrje ndërkombëtare për shkak të...

Ish-ministri shqiptar Lefter Koka lë përkohësisht burgun