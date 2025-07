EULEX mbështet qëndrimin e BE-së pas sulmeve të pushtetit ndaj Supremes: Pavarësia e gjyqësorit të garantohet

Barbano ka theksuar se pavarësia e gjyqësorit është një themel thelbësor i sundimit të ligjit dhe se i tillë, ai duhet të garantohet.

‘‘E mbështes plotësisht qëndrimin e Shefave të Misioneve të BE-së. Pavarësia e gjyqësorit mbetet një themel thelbësor i sundimit të ligjit dhe duhet të garantohet’’, ka shkruar ai në postimin e tij.

I fully echo the view of the EU Heads of Mission. Independence of the judiciary remains a fundamental foundation of the Rule of Law and must be guaranteed. https://t.co/LB1vnmHSK0

— Giovanni Pietro Barbano (@EulexHoM) July 16, 2025