EULEX-i po monitoron seancat për “Banjskan”, për të vlerësuar nëse institucionet po i përmbahen kuadrit ligjor Me të nisur më me intensitet të mbajturit e seancave gjyqësore mbi rastin “Banjska”, edhe interesimi i masës për to është po aq i lartë. Vetëm gjatë kësaj jave janë mbajtur 4 seanca, ku u dëgjuan deklaratat e dëshmitarëve të sulmit, të cilët në cilësinë e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, ishin drejtpërdrejt të përfshirë…