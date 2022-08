EULEX-i i bashkohet KFOR-it për patrullimet në veri

Misionit paqeruajtës të KFOR-it, i është bashkuar edhe misioni i EULEX-it, për të patrulluar në pikat kufitare të veriut të Kosovës

Njësiteve të KFOR-it, në patrullimet e tyre në veri të Kosovës, i është bashkuar edhe misioni i EULEX-it.

Kështu është bërë e ditur në një përgjigje me shkrim për RTV Dukagjini, nga misioni i KFOR-it në Kosovë.

Këto masa sipas sipas tyre janë marrë për të mundësuar reagimin e shpejtë në rast të ndonjë eskalimi të mundshëm të situatës.

“Për të rritur ndërgjegjësimin e situatës, ajo ka rritur praninë e saj në afërsi të pikave të kalimit JARINJE dhe BRNJAK, ka ngritur disa pika të kontrollit të trafikut dhe ka rritur patrullimin në zonë së bashku me personelin e Njësisë së Specializuar Shumëkombëshe Karabiniere dhe misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit. (EULEX). Këto masa janë marrë për t’i mundësuar KFOR-it të reagojë me shpejtësi ndaj çdo sfide të sigurisë, në përputhje me mandatin e tij të OKB-së”, thuhet në përgjigjen e tyre.

Në përgjigjen e KFOR-it, thuhet edhe se komandanti i Kajari, ka kontakt të rregullt me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe po ashtu me shefin e mbrojtjes serbe.

“Komandanti ynë, gjeneralmajor Kajári, është në kontakt të rregullt si me organizatat e sigurisë së Kosovës ashtu edhe me shefin e mbrojtjes serbe. Neutraliteti i KFOR-it është thelbësor për suksesin e misionit të tij. KFOR-i u bën thirrje të gjithëve që të shmangin veprimet e njëanshme dhe të përmbahen nga dhuna. KFOR-i është i gatshëm të ndërhyjë nëse është e nevojshme për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes, në të mirë të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë”, thuhet në përgjigjen e KFOR-it.

Tutje, në përgjigjen misionit paqeruajtës të KFOR-it, thuhet se ky mision i udhëhequr nga NATO, e vazhdon vazhdon zbatimin e përditshëm të mandatit të tij, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 “për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë”.

“KFOR-i mban një qëndrim të dukshëm dhe të shkathët në mbarë Kosovën dhe vazhdon të monitorojë situatën nga afër”, vijon përgjigja.