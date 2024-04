EULEX flet për mënyrën paqësore të zhvillimit të zgjedhjeve në veri

Ndryshe pas përfundimit të votimit në veri, Presidentja Vjosa Osmani ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje në proces.

Ajo tha se qytetarët në masë të madhe nuk e shfrytëzuan mundësinë për ndryshimin e kryetarëve për shkak të presionit të Beogradit.

Postimi i plotë:

Following the termination of the voting process, #EULEX acknowledges the peaceful manner in which it was executed. Welcoming efforts displayed by all those involved in ensuring security in the 4 northern municipalities throughout the day.

— Giovanni Pietro Barbano (@EulexHoM) April 21, 2024