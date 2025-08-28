EULEX e konfirmon se serbja nga Mitrovica që u arrestua në Kroaci nën dyshimet për spiunazh ishte punëtore e këtij misioni
Një serbe e cila jeton në Kosovë, Ana Murganiq bashkë me të dashurin e saj pilot në Ushtrinë e Kroacisë, dyshohet se kanë spiunuar te Lista Serbe për zhvillimet në veri të Kosovës.
Murganiq, njëra nga të arrestuarat për këtë rast ka qenë pjesë e EULEX-it.
Këtë për lajmi.net e kanë konfirmuar edhe nga EULEX Kosova, të cilët kanë thënë se nuk mund të komentojnë më shumë për rastin.
“EULEX Kosova është në dijeni të raporteve të medias në lidhje me një hetim që përfshin një ish-anëtar të Misionit EULEX. Misioni aktualisht nuk është në gjendje të komentojë më tej mbi rastin”, kanë thënë nga EULEX për lajmi.net.
Ana Murganiq dhe i dashuri i saj janë në paraburgim, ndërsa Zyra e Prokurorit të Shtetit të Qarkut në Split ka konfirmuar se do të hetojë një pilot ushtarak kroat dhe të dashurën e tij serbe nga Mitrovica, nën dyshimin se kanë spiunuar për Serbinë.
Në një njoftim të lëshuar për media thuhet se hetimi është klasifikuar gjithashtu si konfidencial.
Tutje u tha se bazuar në nenin 231, paragrafi 2 i Ligjit të Procedurës Penale, vendimi i Zyrës së Prokurorit të Shtetit të Qarkut në Split përcaktoi konfidencialitin e të gjithë hetimit, sepse siç raportohet “dnvenik”, zbulimi publik i të dhënave nga hetimi mund të dëmtonte përparimin e procedurave.
Mediumi kroat raporton gjithashtu se Zyra e Prokurorit të Shtetit të Qarkut të Splitit i propozoi gjyqtarit hetues të Gjykatës së Qarkut të Splitit që të caktojë paraburgim kundër të pandehurit të parë për shkak të rrezikut të ndikimit te dëshmitarët dhe rrezikut të përsëritjes së veprës penale (neni 123, paragrafi 1, pikat 2 dhe 3 të Kodit të Procedurës Penale), dhe kundër të pandehurit të dytë për shkak të rrezikut të arratisjes, ndikimit te dëshmitarët dhe përsëritjes së veprës penale (neni 123, paragrafi 1, pikat 1, 2 dhe 3 të Kodit të Procedurës Penale).
Siç raportohet, gjykatësi hetues e pranoi pjesërisht propozimin e prokurorisë së shtetit dhe me vendim urdhëroi që i pandehuri i parë të caktohet në paraburgim për shkak të rrezikut të ndikimit te dëshmitarët dhe i pandehuri i dytë të caktohet në paraburgim për shkak të rrezikut të arratisjes dhe ndikimit të dëshmitarët- ndërsa në lidhje me të dy të pandehurit e hodhi poshtë propozimin për caktimin e paraburgimit për shkak të rrezikut të përsëritjes së veprës penale.
“Prokuroria e Shtetit të Qarkut në Split do të paraqesë ankesë kundër pjesës negative të vendimit të gjykatësit hetues”.
“Zyra e Prokurorit të Shtetit të Qarkut në Split, pas marrjes së kallëzimit penal të Sektorit të Pavarur për Çështjet e Policisë Ushtarake të datës 27 gusht 2025, kreu veprimet provuese të marrjes së parë në pyetje dhe lëshoi një vendim për të kryer hetime kundër të pandehurit të parë, shtetas i Republikës së Kroacisë (i lindur në vitin 1971) për veprën penale të spiunazhit sipas nenit 348, paragrafi 1 i Kodit Penal, dhe të pandehurit të dytë, shtetas i Republikës së Serbisë (i lindur në vitin 1979) për veprën penale të spiunazhit sipas nenit 348, paragrafi 2 i Kodit Penal”, thuhet në komunikatë.
Mediat kroate kanë zbuluar se përveç mesazheve që janë kapur me informacione konfidenciale për punët e KFOR-it në veri, ka edhe ‘sekrete’ të tjera.
Siç raporton Vecernji List, e dashura serbe nga Mitrovica e këtij piloti kroat, ka qenë pjesë e EULEX-it dhe UNMIK-ut. Madje, skandali bëhet edhe më i madh pasi dyshimet janë se ajo ka qenë e infiltruar nga shërbimet sekrete serbe për të ndërhyrë në gjykimet kundër ish-udhëheqësve të UÇK-së.
Sipas këtij raportimi, e njëjta ka pasur lidhje me shumë gjyqtarë e prokurorë, e madje edhe ka bërë shantazh.
“A.M punoi gjithashtu për Misionin e Bashkimit Evropian për Vendosjen e Sundimit të Ligjit në Kosovë, detyra e të cilit është të ndihmojë institucionet, organet gjyqësore dhe policinë dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit (EULEX) dhe Misionin e Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNIMIK). Dyshohet se ajo kishte lidhje të ngushta me shumë gjyqtarë dhe prokurorë të EULEX-it, të cilët, sipas burimeve, dyshohet se i kishte shantazhuar”, thuhet në këtë raportim.
“Shërbimet serbe rekrutuan dhe inkurajuan punësimin e serbëve në organizatat ndërkombëtare në Kosovë, duke i përdorur ata për të ofruar informacion dhe për të ndërhyrë në drejtësi, veçanërisht kundër anëtarëve të UÇK-së. Sipas burimeve, AM informoi vazhdimisht zyrtarët e Listës Serbe për ngjarjet në këto organizata”, thuhet më tutje.
Të dy ishin arrestuar një herë, e më pas u liruan. Por, pasi u kapën mesazhe të reja, u arrestuan sërish.
“Edhe pse nuk ka informacion zyrtar në lidhje me detajet për të cilat akuzohen, gjë që pritet duke pasur parasysh ndjeshmërinë e situatës, në media doli informacioni se AM, një sociologe e punësuar nga një organizatë gjermane, po mblidhte të dhëna që i dashuri i saj piloti ia kishte dhënë për vendosjen e saj në misionin e KFOR-it në Kosovë. Ajo më tej ia transmetoi ato udhëheqësve të partisë kryesore serbe në Kosovë, “Srpska lista”, e cila bashkëpunon ngushtë me Qeverinë e Republikës së Serbisë, dhe, duke hetuar telefonin celular, kjo u vërtetua edhe te një gazetar i një agjencie të njohur ndërkombëtare lajmesh. Kështu, thuhet se dyshja, nëpërmjet aplikacionit WhatsApp, shkëmbyen mesazhe me informacione konfidenciale në lidhje me lëvizjet dhe planet e forcave të KFOR-it në lidhje me situatën në veri të Kosovës, për të cilën autoritetet serbe janë veçanërisht të interesuara”, thuhet më tutje në këtë raportim.
Piloti kroat e njoftoi të dashurën lidhur me zhvillimet për rastin e Dejan Pantiq, që ishte arrestuar kohë më parë nga institucionet e Kosovës.
“Sipas informacioneve të rrjedhura, piloti dhe e dashura e tij zbuluan informacione konfidenciale në katër raste specifike. Në një nga këto raste, piloti JI i kaloi partneres së tij informacione në lidhje me veprimet e trupave të KFOR-it në Zubin Potok, një vendbanim në veri të Kosovës me shumicë popullsie serbe, i cili ishte skenë konflikti dhe tensionesh ekstreme midis serbëve atje dhe autoriteteve të Kosovës. Përveç kësaj, piloti kroat kaloi gjithashtu informacione konfidenciale në lidhje me rastin e Dejan Pantić, një ish-anëtar i policisë së Kosovës i cili u arrestua në fillim të dhjetorit 2022 me dyshimin për pjesëmarrje në sulmin ndaj zyrës së Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës. Arrestimi i Pantić çoi në një trazirë nga popullsia serbe dhe bllokimin e pikave kufitare me Serbinë”, thuhet më tutje.