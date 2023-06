Etrit Berisha po shkon në Superligën e Turqisë, bashkëlojtar i Ibrahim Dresevic Në Turqi e bëjnë fakt të kryer. Etrit Berisha do të transferohet shumë shpejt te Fatih Karagumruk. Skuadra e Superligës turke vazhdon punën për sezonin e ri dhe sipas atyre që shkruan “Fotomac”, ka nisur negociatat me portierin e Kombëtares shqiptare, i cili është pjesë e Torinos. Karagumruku ka rënë dakord me lojtarin dhe klubin…