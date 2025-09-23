Ethereum në rilindje: Si “nafta digjitale” e ka tejkaluar konkurrencën dhe ka rifituar tregun
Pas viteve në hijen e Bitcoin-it dhe një beteje të ashpër me blockchain-ët konkurrentë këtë verë, momenti i Ethereum ka ardhur.
Duke kaluar shifrën prej 4,900 dollarësh dhe duke tejkaluar kulmin e vitit 2021, ETH ka forcuar pozitën e tij si aktivi i dytë më i madh digjital në botë dhe tani renditet si aktivi i 22-të më i vlefshëm globalisht.
Vali i rritjes shihet qartë edhe në aktivitetin e përdoruesve. Në platformën Binance, numri i tregtarëve aktivë ditorë të ETH është tani 3,5 deri në 4 herë më i madh sesa në fillim të vitit, me pothuajse një milion tregtarë aktivë gjatë javëve të fundit. Ky rilindim lidhet me suksesin e mëparshëm të Ethereum-it si aktivi ose kompania digjitale më e shpejtë që arriti vlerën e tregut prej 500 miliardë dollarësh në vitin 2021 – vetëm 5,8 vite pas lansimit. Për krahasim, Bitcoin-it iu deshën 12 vite, ndërsa Apple-it gati 36 vite, gjë që thekson sa shpejt Ethereum gjeti vendin e tij mes gjigantëve globalë.
Erërat makro në favor dhe qartësia rregullatore
Pritshmëritë se Rezerva Federale do të ulë normat e interesit po e rrisin vlerën e aktiveve të rrezikshme, dhe ETH është një nga përfituesit më të mëdhenj. Njëkohësisht, sinjalet më të qarta rregullatore – nga ligji GENIUS deri te udhëzimet e reja të SEC mbi staking-un – po forcojnë besimin e investitorëve. E gjitha kjo vendos themelet që Ethereum të shkëlqejë si shtresa kyçe për stablecoin-e, DeFi dhe adoptimin institucional.
Besimi institucional dhe akumulimet korporative
ETF-të amerikane të spot ETH po thyejnë rekorde, duke tërhequr mbi një miliard dollarë në një ditë dhe duke arritur 12 miliardë dollarë asete nën menaxhim. Vetëm muajin e fundit, fondet e fokusuara në ETH kanë tërhequr gati 3 miliardë dollarë, duke konfirmuar thellësinë e besimit institucional. Kërkesa po rritet edhe nga ana e korporatave – mbi 29 miliardë dollarë në ether ndodhen tani në thesarët e kompanive. BitMine bleu mbi 8 miliardë dollarë ETH vetëm për gjashtë javë, ndërsa SharpLink Gaming zotëron 360.807 ETH. Kur kësaj i shtohet staking-u dhe DeFi, oferta e Ethereum-it në treg bëhet gjithnjë e më e kufizuar, ndërsa kërkesa rritet.
Zhvendosja nga dominimi i Bitcoin-it
Tregjet bikuese të kriptos shpesh ndjekin të njëjtin model: kapitali fillimisht shkon te Bitcoin-i, më pas te Ethereum-i dhe pastaj kalon te altcoin-et kur oreksi për rrezik arrin kulmin. Kjo u pa qartë si në vitin 2017 ashtu edhe në vitin 2021. Tani, me rënien e dominimit të Bitcoin nën 60% dhe rritjen e rëndësisë së Ethereum-it, është e qartë se kapitali po rrotullohet drejt ETH-së – duke konfirmuar këtë narrativë ciklike.
Forca në përdorim dhe përditësime
Ethereum ka qenë gjithmonë më shumë se një magazinë vlere. Forca e tij qëndron te funksionet e përdorimit: kontratat e mençura, aplikacionet DeFi, staking-u (me kthime mesatare prej 3–5% në vit) dhe qeverisja e decentralizuar. E gjitha kjo u ka mundësuar investitorëve dhe kompanive të sigurojnë burime të reja likuiditeti, të automatizojnë proceset dhe të rrisin efikasitetin.
Përditësimi Pectra i vitit 2025 e ka forcuar edhe më shumë rrjetin, duke rritur limitin për validatorët nga 32 në 2.048 ETH. Kjo ka përmirësuar shkallëzueshmërinë dhe ka ulur kostot, por edhe ka mundësuar që lojtarët institucionalë të përfshihen në staking – duke rritur njëkohësisht decentralizimin dhe qëndrueshmërinë e rrjetit.
Tokenizimi i aseteve reale (RWA) është bërë një tjetër shtyllë kyçe e transformimit. Me mbi 24 miliardë dollarë asete të tokenizuara në vitin 2025 (380% më shumë se në 2022), Ethereum dominon këtë treg, duke pritur më shumë se gjysmën e të gjitha aktiveve digjitale jo-Bitcoin – nga stablecoin-et deri te kapitali DeFi.
Nga ari digjital te nafta digjitale
Ndërsa Bitcoin shpesh quhet “ari digjital”, Ethereum po merr gjithnjë e më shumë epitetin “nafta digjitale” – karburanti që fuqizon aplikacionet e decentralizuara, stablecoin-et dhe ekosistemin më të gjerë Web3. Ndryshe nga Bitcoin-i, i cili kryesisht mbahet dhe ruhet, Ethereum përdoret aktivisht, duke e bërë vlerën e tij të mbështetur te funksioni i përdorimit dhe inovacionet që mundëson.