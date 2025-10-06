ETC bën tërheqjen e 23 veturave të lojës së madhe shpërblyese për të gjitha qendrat

Qendra Tregtare ETC, sot po zhvillon tërheqjen e madhe e fituesve të lojës shpërblyese. Ngjarja po transmetohet drejtpërdrejt në RTV Dukagjini dhe në secilën pikë të ETC, duke garantuar një proces transparent dhe të drejtë. Kjo është mundësia për të marrë pjesë dhe për të fituar shpërblimet e mëdha,të cilat përfshinë: 23 vetura Dacia Logan…

Lajme

06/10/2025 18:39

Qendra Tregtare ETC, sot po zhvillon tërheqjen e madhe e fituesve të lojës shpërblyese. Ngjarja po transmetohet drejtpërdrejt në RTV Dukagjini dhe në secilën pikë të ETC, duke garantuar një proces transparent dhe të drejtë.

Kjo është mundësia për të marrë pjesë dhe për të fituar shpërblimet e mëdha,të cilat përfshinë:

23 vetura Dacia Logan

88 smartphone Android

120 sete pjatash luksoze

Për çdo blerje mbi 20€, konsumatorët fitojnë një kupon pjesëmarrjeje. Sa më shumë blerje, aq më shumë mundësi për të fituar.

Fituesit po shpallen drejtpërdrejt gjatë eventit dhe më pas do të publikohen në faqen zyrtare dhe në rrjetet sociale të ETC. /Lajmi.net/

