‘Espresso’ me 10 centë në Ministri të Shëndetësisë, e çaj 25 centë në Doganën e Kosovës

Shërbyesit civil të Ministrisë së Shëndetësisë që nuk dalin në qytete në kohën e pauzës, rrinë në bufenë e ministrisë. Çaji e kafeja aty po kushtojnë vetëm 0.30 centë.

25 centë do të kushtojë edhe për punëtorët e Doganës së Kosovës. Dogana e Kosovës lidhi kontratë me kompaninë “Egzon I. Bujupi”për shfrytëzimin e bufesë, shkruan lajmi.net

Sipas kontratës, punëtorët e doganës do të kenë mundësi të pinë kafenë turke vetëm me 25 centë, derisa me 22 centë do të mund të shërbehen me kapuçino.