Eskalon Vuçiqi: Nëse serbët fillojnë me organizimin e zgjedhjeve, Policia e Kosovës do të qëllojë mbi ta

Madje, ai shkoi shumë larg kur pretendoi që nëse serbët e Kosovës organizojnë mbajtjen e zgjedhjeve të 3 prillit Policia e Kosovës do t’i qëllojë.

“Ne do t’u mundësojmë atyre që duan të votojnë ta bëjnë këtë në Serbinë qendrore. Nëse serbët fillojnë të organizojnë zgjedhjet, policia shqiptare do të qëllojë mbi ta. Në atë rast do të kishim dhjetëra e qindra të vdekur”, tha Vuçiq në televizionin shtetëror serb, transmeton Klankosova.tv.

Vuçiq ka folur edhe rreth kërkesës që kryeministri kosovar Albin Kurti lypi që të vijë në mënyrë zyrtare nga Qeveria e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve për të cilën thotë se ishte ‘kurth’ për të siguruar njohje teknike nga Serbia.

“Ideja është që unë do të mbetesha pa 50,000 votat që do të merrja realisht. Problemi më i vogël tani është sa më pak vota do të marr. Krahasuar me rreziqet dhe humbjet e jetës është shumë më pak i rëndësishëm”.

“Është një çështje e përgjegjësisë shumë më të madhe. A doni që policët shqiptarë në veri të Kosovës të jenë tanët, të gjykojnë gjyqtarët serbë apo ata shqiptarë?”, tha presidenti serb.

Vuçiq ka deklaruar se autoritetet e Kosovës nuk e arritën qëllimin, sipas tij, për t’i shkarkuar komandantët serbë të policisë, që ishin pjesë e takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Beograd, për shkak të presionit nga vendet e Quint-it.

Madje, ai tha se Qeveria e Kosovës e dinte se në këtë rast serbët do të largoheshin nga të gjitha institucionet.