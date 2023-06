Eskalon situata para finales Fiorentina – West Ham United, tifozët përleshen rrugëve të Pragës

Kanë mbetur edhe pak orë deri në fillimin e ndeshjes finale të Ligës së Konferencëë mes Fiorentinës dhe West Ham United.

Fiorentina dhe West Ham United do të përballen sonte me fillim nga ora 21:00 në stadiumin “Fortuna Arena” në kryeqytetin e Çekisë, në Pragë, shkruan lajmi.net.

Vetëm disa orë para lojës, janë shënuar incidentet e para me dy tifozeritë që janë përleshur mes vete.

Në rrjetet sociale janë shpërndarë pamjet e përleshjes, ku thuhet se tifozët e Fiorentinës kanë sulmuar në rrugë mbështetësit e West Hamit.

Në pamje shihen edhe hedhjet e karrigeve e gjësendeve në drejtim të njëra-tjetrës.

Mëposhtë mund të shikoni pamjet e përplasjes mes italianëve dhe anglezëve./Lajmi.net/

Fiorentina ‘fans’ have turned up in Prague and are causing damage anywhere and everywhere they go.

Fiorentina and West Ham fans have clashed ahead of the Conference League final. A group of Italians are said to have attacked some Hammers’ fans first, as per @RobHarris.pic.twitter.com/9coaoAcdNS

— Get Italian Football News (@_GIFN) June 7, 2023