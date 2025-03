Eskalon situata në Prishtinë: Shoferët e autobusëve të cilët janë në grevë, përleshen mes vete e pastaj edhe me policinë Në rrugën “Lidhja e Prizrenit”, afër xhamisë së Llapit në Prishtinë, shoferët e autobusëve të cilët janë në grevë janë përleshur mes vete e pastaj edhe me Policinë e Kosovës. Në mesin e tyre ka edhe të arrestuar, ku shihet edhe në pamjet që i ka siguruar RTK. Në pamje shihet, kur Policia me forcën…