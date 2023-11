Eskalon protesta e PSD-së kundër kryetares së Speciales: Ka arrestime Ka eskaluar protesta e PSD-së kundër vizitës së kryetares së Speciales, Ekaterina Trendafilova. Tek Hotel “Sirius”, ku Trendafilova po planifikonte të mbante takimin me gazetarë e OJQ, janë arrestuar kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj dhe aktivistë të tjerë. Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar në lidhje me rastin. /Lajmi.net/