Eskalon Olta: Ta kisha kapur dje Nitën në dorë nuk e di se çfarë do i kisha bërë Olta ditën e sotme e ka nisur të nervozuar. Ajo me një bisedë me Qetsorin ka folur për banorët e tjerë, shkruan lajmi.net. Qetsori ishte ai i cili e nxiste pasi i tha se ata duan ta shohin të bie. Aktorja u shpreh ashpër teksa në formë “kërcënimi” tha se Nita e kishte nervozuar dhe…