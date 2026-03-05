Eskalon ish-kandidati i VV-së: Kurti të desh cullak e ti mendon që je hala vesh
Ish-kandidati për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, Luan Gacaferri, ka shkruar disa fjalë lavdëruese për zotësinë politike të kryeministrit Albin Kurti.
“Albin Kurti të desh cullak edhe ti hala kujton se je me tesha vesh”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook.
Ndryshe Gacaferri ishte kandidat i Listës Guxo në zgjedhjet e kaluara, por nuk arriti të fitoj.