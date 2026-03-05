Eskalon ish-kandidati i VV-së: Kurti të desh cullak e ti mendon që je hala vesh

Ish-kandidati për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, Luan Gacaferri, ka shkruar disa fjalë lavdëruese për zotësinë politike të kryeministrit Albin Kurti. “Albin Kurti të desh cullak edhe ti hala kujton se je me tesha vesh”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook. Ndryshe Gacaferri ishte kandidat i Listës Guxo në zgjedhjet e kaluara, por…

Lajme

06/03/2026 00:25

Ish-kandidati për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, Luan Gacaferri, ka shkruar disa fjalë lavdëruese për zotësinë politike të kryeministrit Albin Kurti.

“Albin Kurti të desh cullak edhe ti hala kujton se je me tesha vesh”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook.
Ndryshe Gacaferri ishte kandidat i Listës Guxo në zgjedhjet e kaluara, por nuk arriti të fitoj.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Gërvalla: Duke e pa përkrahjen për Presidenten Osmani, dërguam kërkesë...

March 6, 2026

Tahiri i PDK-së: Kuvendi ka dështuar ta zgjedh Presidentin, vendi duhet...

March 6, 2026

Shefi i deputetëve të PDK-së: Vendi duhet të shkojë në zgjedhje,...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Gërvalla: Duke e pa përkrahjen për Presidenten...

Tahiri i PDK-së: Kuvendi ka dështuar ta zgjedh...

Shefi i deputetëve të PDK-së: Vendi duhet të...

Vetëvendosje i drejtohet Kushtetueses për procedurën e zgjedhjes...