Eskalon fizikisht debati mes Albatros Rexhajt dhe Berat Buzhalës – detyrohet Blendi Fevziu t’i ndaj

Mbrëmjen e kësaj të enjteje, në emisionin “Opinion” në Tv Klan u diskutua për gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, një temë që çoi në një përplasje deri në fizike mes dy të ftuarve, shkrimtarit Albatros Rexhaj dhe opinionistit Berat Buzhala.   Pjesë nga debati në studio: Rexhaj: Je tu e degradu debatin. Kur e keni…

Lajme

12/02/2026 22:20

Mbrëmjen e kësaj të enjteje, në emisionin “Opinion” në Tv Klan u diskutua për gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, një temë që çoi në një përplasje deri në fizike mes dy të ftuarve, shkrimtarit Albatros Rexhaj dhe opinionistit Berat Buzhala.

 

YouTube player

Pjesë nga debati në studio:

Rexhaj: Je tu e degradu debatin. Kur e keni kialu këtë amendament, dhomave speciale i keni dhënë të drejtën për me e interpretu vetë Kushtetutën. Je tu e degradu debatin. Ata janë vetë pashë, vetë subashë, vju e keni votu. E ka votu Albin Kurti!

Buzhala: Trus aty!

Rexhaj: Ti po fol tan ditën për Kushtetutën, ai e interpreton vetë Kushtetutën.

Buzhala: Po ta kuptoj që ke ardh me prish debatin!

Rexhaj: O burrë, s’je ti pronar i debatit. Mbylle gojën or burrë.

Buzhala: Kujt i thua ti mbylle gojën?! Kujt?! (tha ai duke iu afruar Rexhajt dhe e godet)

Këtu ndërhyn moderatori Blendi Fevziu, si dhe i ftuari tjetër Ermal Hasimja, për të ndarë dyshen.

Artikuj të ngjashëm

February 12, 2026

Pasi ishin gati të bëheshin “llom” në studio, pajtohen Buzhala dhe...

Lajme të fundit

Pasi ishin gati të bëheshin “llom” në studio,...

Rezoluta, zgjatja buxhetore, komisionet parlamentare – krejt çka...

Djali i Smajl Hajdarajt, ish-këshilltari i Gërvallës, për...

Daulina Osmani riemërohet Zëvendësministre e Sportit në Qeverinë Kurti 3