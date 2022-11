Eskalon FIFA, ia ndalon Belgjikës edhe fanellën e ‘para-ndeshjes’ FIFA ka vendosur disa rregulla strikte për kombëtaren e Belgjikës. Belgjika do të obligohet të ndryshojë konceptin e dy fanellave të saj, për ndeshjet që do t’i luajë në Katar. Belgjika kishte prezantuar kohë më parë fanellat, përfshirë edhe atë të para-ndeshjeve, por tani FIFA nuk do t’ia lejojë veshjen e tyre. Sipas raportimeve të…