Eskalojnë qytetarët, kërkojnë dorëheqjen e Qeverisë: Duhet me ja “reshë” për së dyti me i hjek hajnat Sot prej orës 18:00 veteranët e luftës kishin thirrë protestë para Qeverisë si rezultat i shpërthimit të aferës “Zdravo” dhe mos përfshirjes së tyre në ligjin për pagën minimale. Sa do që organizatorët u kujdesën që të mos kishte eksese, ashtu edhe ndodhi, por disa nga qytetaët kanë shprehë mllefin ndaj Qeverisë që udhëhiqet nga…