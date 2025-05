Eskalimi me raketa Indi-Pakistan, Trump: Për keqardhje, shpresojmë të përfundojë shpejt Presidenti Amerikan Donald J Trump, e vlerësoi si një ngjarje për keqardhje eskalimin por u shpreh në aso mënyre që lë të nënkuptohet se beson që ky eskalim do të jetë i kufizuar. “Luftojnë me dekada me njëri tjetrin, me shekuj në të vërtetë por është për keqardhje. Shpresojmë të përfundojë shprej” tha Trump kur…