Është mirë ta shikojmë Vjosën si vajzë instagrami

Nuk mendoj se Vjosa Osmani ka bërë ndonjë dëm ndaj Shqipërisë me gjestin e saj si vajzë instagrami. Në fund të fundit, ka plot njerëz që kanë vërejtje për stilin e veshjes së Edi Ramës, apo pamjen e tij. Po ashtu edhe ajo ka të drejtat e saj të vërë veten në qendër të fotove. Nuk është ndonjë mëkat i madh që e ka prerë Edi Ramën dhe ka lënë Vuçiqin me të tjerë. E di që e ka bërë me shumë vetëdije këtë, se nuk e duron dot, por nuk u mërzit askush për këtë. Sidomos Edi Rama. Ai nuk është mërzitur as me ne që i kemi botuar fotot lakuriq, e jo me Vjosën, që se ka botuar fare.