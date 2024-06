“Është betejë mes dy kryeministrave për dominim politik” – Mushkolaj për raportin Kurti-Rama

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama gjatë ditës së sotme [e hënë] ka nisur vizitën zyrtare në Kosovë, e brenda një sërë takimesh me liderët e vendit, ai nuk është takuar me kryeministrin e vendit, Albin Kurti. Analisti Imer Mushkolaj ka theksuar se “ftohja” e mes dy kryeministrave “nuk është vetëm një fajtor dhe është një luftë mes kryeministrave për arsyen e saj më shumë ideologjike dhe më shumë veprime për dominim politik në çfarëdo forme”.

“Kjo ftohje nuk është e para, po doket se ka kaluar si një grip ose flakë. Nuk ka mbetur veçse si ftohje dhe e kemi parë në të kaluarën, manifestim i përplasjeve mes Kurtit dhe Ramës për çështje të ndryshme, çështjet që kanë të bëjnë me Serbinë, të cilët kanë të bëjnë me Serbinë, të cilët kanë të bëjnë me shërbimet e tyre të Asociacionit të Komunave me shërbimet e tyre. Në këtë raport nuk është veçse një fajtor, në kuptimin se është një luftë mes dy kryeministrave për arsyen e pak ideologjike dhe më shumë të bëra për dominim politik në çfarëdo forme. Veçanërisht, duke pasur parasysh çasjen e kryeministrit Rama, i cili shpeshherë ka ditur të vetofrohet ose të propozojë zgjidhjen e problemeve që nuk janë mirë pritur nga kryeministri Kurti”, ka deklaruar Mushkollaj në emisionin “Debat Plus”.

Ai potencoi se kjo “ftohje” e raporteve mes dy kryeministrave nuk është para, pasi edhe kohë më parë ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, ka pasur ish-presidentin e Kosovës, Ibrahim Rugova, në kohën e mëparshme.

“Nuk është e re kjo çështje se si problem se kush ka qenë udhëheqës në Shqipëri, ka pasur probleme me udhëheqësin në Kosovë”, deklaroi ai.