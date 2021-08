Është apo s’është shtatzënë? Rudina Magjistari sqaron të vërtetën

Me një foto të publikuar në rrjet social “Instagram”, Rudina Magjistari i kanë bërë të gjithë të dyshojnë se ajo është në pritje të ëmbël të fëmijës së saj të dytë.

Gjatë pushimeve, ajo ka postuar disa foto dhe ka shkruar:

“Selfies. Kur te pelqejne te gjitha. “Ata ishin 4”. Nese kjo fjali ju thote diçka, atehere jeni ne profilin e duhur”.

Ky lajm mori dhenë, por menjëherë Rudina zgjodhi që t’i përgënjeshtronte.

Ajo ka publikuar në Instastory një foto të një lajmi që është bërë viral, duke sqaruar të vërtetën

“Po ç’janë këto lajme mi aman”, ka shkruar Rudina dhe ka hedhur menjëherë poshtë dyshimet e shtatzënisë.

Kur vjen puna tek familja e saj, sidomos tek vajza, Rudina Magjistari tregohet gjithmonë shumë e rezervuar. Moderatorja e njohur ka qenë gjithmonë e kujdesshme për të mos zbuluar shumë detaje për jetën e saj private, edhe pse publiku është shumë kuriozë. Postimet e saj me familjen numërohen me gishtat e dorës dhe janë vërtetë shumë të rralla.

Mirëpo më herët, Rudina e ka thyer rregullin e saj dhe ka ndarë me ndjekësit në rrjete sociale një foto të së bijës. Nga imazhi duket se Mia është rritur shumë, teksa ecën me një çantë në shpinë që mban emrin e saj. Mia shfaqet shumë rrallë në profilin e Rudinës, ndaj sa herë që e shohim habitemi sa shpejt kalon koha dhe sa shumë rritet e vogla. Megjithatë për portretin e Mias do të na duhet të presim ende, sepse mesa duket Rudina është e vendosur të mos ja zbulojë derisa ajo rritet e të vendosë vetë.