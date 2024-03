Escobar u takua me opozitën para se të takohet me Kurtin, Gorani: Takimin me Kurtin e la para se të hipte në aeroplan Gazetari, Dukagjin Gorani ka folur në Pressing për vizitën e emisarit amerikan Gabriel Escobar në Kosovë. Sipas këndvështrimit të Goranit, fakti që Escobar u takua me opozitën para se të takohet me Kurtin tregon se Departamenti i Shtetit ka një mesazh për Kurtin. E ky mesazh sipas asaj që e sheh Gorani “është mesazh poshtërues”.…