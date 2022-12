Escobar: SHBA-ja refuzon kategorikisht kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë

I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se është optimist për zgjidhjen e krizës në Kosovë.

Ai nuk zbuloi detajet e bisedimeve të sotme me presidentin serb Aleksandar Vuçiq dhe përfaqësuesin special të BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, por tha se “prioriteti është gjetja e një zgjidhjeje për të gjithë rajonin, jo vetëm për Serbinë dhe Kosovë”, raporton N1, përcjell lajmi.net.

“Nuk dua të hyj në detaje të bisedës, por më duhet të them se ka elementë për optimizëm. Përveç kësaj, dua të them se ne nuk kemi nevojë vetëm për një zgjidhje të kësaj krize aktuale, ne kemi nevojë për një zgjidhje të qëndrueshme në kontekstin e situatës rajonale. Ne duam ta kthejmë këtë krizë në një mundësi jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën, por edhe për të gjithë rajonin”, theksoi Escobar.

Ai shton se pritshmëritë e SHBA-së janë që barrikadat të hiqen nga njerëzit që i vendosin.

“Ne dëgjuam shqetësimet e tyre. Ato janë legjitime. Ne duam të punojmë me komunitetin serb në veri të Kosovës, për të përmbushur kërkesat e tyre. Ka një mënyrë për të ecur përpara, ashtu siç ka një arsye pse vendosin barrikadat dhe pse do t’i heqin ato. Po ashtu serbët duhet të kthehen në institucionet e përbashkëta, sepse ata janë të nevojshëm atje. Mendoj se në të ardhmen e afërt, kjo do të ndodhë”, thotë Escobar.

Ai thotë se nuk është caktuar një afat për heqjen e barrikadave dhe kthimin në institucione, por thekson se pret që kjo të bëhet “në një të ardhme të afërt, pra për disa ditë”.

Sipas tij, prioritet është gjetja e një zgjidhjeje për të gjithë rajonin, jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën.

“Ballkani Perëndimor është një pjesë e rëndësishme e komunitetit euroatlantik, por nuk është pjesë e strukturave zyrtare”, beson Escobar.

I pyetur për të shpjeguar performancën e përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kushtet aktuale në të cilat Serbia nuk e njeh Kosovën, ai përgjigjet: “Në vend që të diskutojmë për nxjerrjen e dokumenteve shtetërore, le të flasim për heqjen e nevojës për disa nga ato dokumente. ” Për shembull, të kemi një zonë të tregtisë së lirë për të gjithë rajonin. Për të hapur një kompani në Mal të Zi dhe më pas për të bërë biznes në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Ka mundësi që ta shfrytëzojmë këtë krizë për të gjetur zgjidhje reale për qytetarët këtu”.

Ai ka përsëritur se SHBA-ja “refuzon kategorikisht kthimin e ushtrisë serbe në veri të Kosovës”.

Ai theksoi se deklarata “Kosova ka garanci sigurie nga SHBA-të” nuk është kërcënim për Serbinë dhe se këto garanci vlejnë edhe për serbët në Mitrovicën e Veriut.

“Ne nuk do të lejojmë askënd nga Kosova të kërcënojë Serbinë dhe nuk do të kërcënojmë sigurinë dhe stabilitetin në veri të Kosovës”, tha Escobar.

Ai shtoi se ka vizituar manastirin e Deçanit dhe tha se “SHBA-ja dëshiron të jetë një ndërmjetës i ndershëm mes dy komuniteteve”.

Ai e sheh të ardhmen e përbashkët të të dy popujve në BE, si dhe se e ardhmja e përbashkët ekonomike do t’i lejojë fëmijët e qytetarëve të qëndrojnë në vendet e tyre.

“Nëse mendoni për atë që po ndodh sot, kam parasysh procesin e Berlinit, Ballkanin e Hapur dhe të gjitha mundësitë rajonale, do ta zgjidhë këtë krizë dhe do të krijojë mundësi më të mëdha për rajonin”, tha ai.

Ai thekson se kjo nënkupton se Serbia e njeh Kosovën. “Qëndrimi është që vendet e rajonit duhet të njohin reciprokisht njëri-tjetrin dhe të kenë një rrugë të qartë drejt Evropës”.

Ai thekson se vendimet kryesore për të ardhmen e tyre duhet t’i marrin serbët nga Kosova, sepse “ata jetojnë atje dhe duhet të merren me këtë situatë”.

“Ata ndihen të izoluar, të shqetësuar dhe në një farë mase humbasin ndikimin në dialog.” Ata duhet të kenë rolin kryesor. Nëse flasim për to, ata duhet të marrin pjesë në të”, tha zëvendësndihmës sekretari amerikan i Shtetit.

Ai tha se është i njohur me problemet me të cilat përballen gazetarët profesionistë në vendin tonë dhe shtoi se “sulmet ndaj gazetarëve dhe kërcënimet ndaj gazetarëve janë të papranueshme në çdo demokraci”.

“Nëse një vend dëshiron të tregojë potencialin e tij demokratik dhe vlerat e tij, ai duhet të mbrojë gazetarët,” përfundoi Escobar. /Lajmi.net/