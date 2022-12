Escobar pritet që sot të takojë liderët e partive politike Eemisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar pas takimit me presidenten Vjosa Osmani, dhe me kryeministrin e vendit, Albin Kurti, sot në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Kosovë, takon liderët e partive politike. Pas daljes nga takimet me liderët e shtetit Escobar, mbrëmë, në një deklaratë të…