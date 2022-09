Escobar, politikanëve serbë: Largohuni nga retorika Kosova është Serbi, Kosova dhe Serbia janë Evropë

Emisari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se Sebria duhet të largohet nga narrativa që Kosova është Serbi.

I dërguari special i SHAB-së ka shtuar se Kosova dhe Serbia e kanë një të ardhme të përbashkët e cila po larohet nga problemet e viteve 1990 dhe që të dy shtetet po shkojnë drejt mundësive të shekullit të 21-të, shkruan lajmi.net.

“Mendoj se duhet të largohemi nga narrativa se Kosova është Serbi dhe të shkojmë drejt narrativës se Kosova dhe Serbia janë Evropë. Dhe kështu, ju keni një të ardhme të përbashkët që po largohet me shpejtësi nga problemet e viteve 1990 dhe po shkon shpejt drejt mundësive të shekullit të 21-të”, tha Escobar për mediat serbe.

Ndërsa i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se ai po flet pothuajse çdo ditë me krerët e të dy shteteve në mënyrë që të kapërcehet faza aktuale.

“Është shumë e rëndësishme që ne të kapërcejmë fazën aktuale ku po flasim pothuajse çdo ditë me dy krerët vetëm për të shmangur tensionet më të mëdha dhe për të filluar të flasim më shumë për tablonë më të madhe. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin është e nevojshme sepse ‘status quo’ nuk është e qëndrueshme”. ” tha Lajçak.

Ai theksoi se pa normalizim nuk do të ketë anëtarësim në BE, se duhet një marrëveshje sa më shpejt të jetë e mundur dhe se i takon të dyja palëve të bien dakord se çfarë përbën një kompromis për to. /Lajmi.net/