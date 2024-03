Escobar përmendi kushte tjera që Kosova të anëtarësohet në KiE: Vijnë reagime nga Gjermania

Abrahami i cili është edhe pjesë e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ka thënë se “ne vlerësojmë shqetësimet e Escobar, por mund ta sigurojmë atë se Asambleja Parlamentare do të vendos në mënyrë të pavarur për kriteret e anëtarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës dhe do të vlerësojë përmbushjen e tyre”

Deputeti gjerman ka thënë se “SHBA-ja s’do t’i përmbushte këto kritere “për shkak të dënimit me vdekje”.

We appreciate Escobar’s concerns, but can assure him that @PACE_news will independently define 🇽🇰 membership criteria for @coe and assess their fulfilment. The US would not fulfil these criteria because of the death penalty. @Dora_Bakoyannis @FrankSchwabe @PACE_President

