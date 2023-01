Escobar paralajmëron pasoja për rajonin nëse Kosova dhe Serbia s’e pranojnë planin franko-gjerman Pas takimit të djeshëm me pesë emisarët e huaj, presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq tha se i është bërë e qartë se nëse nuk pranohet plani franko-gjerman, do të ketë pasoja. Në lidhje me këtë çështje, ka folur emisari i SHBA-ve për Ballkanin Perëndimore, Gabriel Escobar, shkruan lajmi.net. Ai në një intervistë për Zërin e…