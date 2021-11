Escobar në Sarajevë: Nuk do të ketë luftë, për këtë u pajtuam me të gjithë

“Gjëja më e rëndësishme për të cilën u pajtuam me të gjithë bashkëbiseduesit, të gjithë jemi dakord që nuk do të ketë luftë dhe mendoj se ky është mesazhi më i rëndësishëm që kemi. Nuk është një mesazh që do ta dëgjoni vetëm nga ata liderë që takova sot, është një mesazh që do ta dëgjoni edhe nga liderët e tjerë nga rajoni”, u tha gazetarëve në Sarajevë Zëvendësndihmës-Sekretari amerikan i Shtetit, Gabriel Escobar.