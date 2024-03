Escobar ndalet për vizitë në Pejë, takohet me Muhaxherin Kryetari i Pejës, Gazmend Muhaxheri ka pritur në takim emisarin e SHBA-ve, Gabriel Escobar dhe ambasadorin Hovenier. Gjatë takimit me theks të veçantë nga të dyja palët është vlerësuar jetik rrugëtimi i përbashkët në proceset integruese të Kosovës bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njoftimi i plotë: Sot, i dërguari i SHBA-së për Ballkanin…